Misericòrdia!

Qui més qui menys ha entès que el final –provisional– d’aquesta etapa del denominat “procés” dependrà de dos punts de resistència. Fins a on estan disposats a arribar el govern i les institucions de l’Estat i fins a on estan disposats a arribar els catalans partidaris de la independència. D’acord. Però que quedi clar que no són posicions equitatives. D’un costat, hi ha la força i, de l’altre, només l’estratègia. De la part de la força, que és l’Estat, hi ha també idees de bomber i arguments de pirotècnic per mirar de dissuadir amb la por la Generalitat, la majoria parlamentària que integren Junts pel Sí i la CUP i la majoria dels catalans que els han votat. Idees i arguments, de bomber i de pirotècnic, com el que ahir va aparèixer al tweet del PP i amb la rúbrica de Soraya Sáenz de Santamaría: “Puigdemont quiere hacer un referéndum en lugar de escuchar a los catalanes”. Auxili! Fonts del PP després atribuïen l’infeliç text a “una confusió”. La confusió crònica que els defineix. Què són ells, sinó confusió?