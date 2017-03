I després encara diran que el “procés” o el “processisme” no serveixen de res. Fins i tot els unionistes més recalcitrants hauran d’admetre que, gràcies a la pressió dels altres, ells podran viure millor. Així hauria de ser si Mariano Rajoy complís els compromisos que ahir va assumir a Catalunya sobre unes inversions eternament pendents. Resulta del tot grotesc que, després d’anys de denúncies, queixes i mobilitzacions que han activat la majoria de la societat catalana, ara arribi un president espanyol amb més morro que esquena i proclami que complirà tot allò que els anteriors governs no han complert mai. Més diners en infraestructures (també totes aquelles que van aparèixer als pressupostos i que mai es van executar?), més inversions en rodalies (les pendents?), més impuls per al Corredor Mediterrani (més impuls? Voldran dir menys ignomínia). Tot això diu Rajoy que assegurarà ara, després de cinc anys de fer exactament el contrari. Només el poden creure els qui el voten. I tampoc, perquè també a Catalunya n’hi ha que ho fan per pur masoquisme.