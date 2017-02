Més espoli

N’hi ha que s’alteren quan algú utilitza l’expressió “espoli fiscal”. S’alteren perquè o bé són tramposos d’ofici o bé mai han llegit un diccionari. Són els mateixos que s’escalden quan senten l’expressió “Espanya ens roba”. Potser aquí tenen raó. Potser no és “Espanya” qui ens roba, sinó l’Estat. Potser la sinècdoque és excessiva. La forma. Però el fons no sembla exagerat. Perquè l’Estat recapta i no redistribueix, i encara menys inverteix, a Catalunya. En general. Si entrem en detalls, com se’n pot dir de l’embargament que el mateix Estat ha decretat contra l’Assemblea Nacional Catalana? Un regal? 246.559’13 euros per la enquesta que l’Assemblea i Òmnium van fer abans del 9N. Això no és robar? Més greu que això, perquè l’expropiació té com a objectiu dissuadir. Perquè volen espantar.