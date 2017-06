Matrícules gratis

La presidenta d’Andalusia ha recuperat el protagonisme polític en pocs dies. Susana Díaz ha arribat a la conclusió que la millor defensa és un atac i a partir d’ara es tancarà en un feu que considera imbatible: el propi. Per això acaba d’anunciar que a partir del pròxim curs les matrícules i els postgraus universitaris seran gratuïts a partir de segon. L’única condició per aconseguir l’ajut serà l’aprovat pelat. Una mesura que Díaz entén com a “igualitària”, però que té molt poc a veure amb l’autoexigència. Tot plegat, segons el govern andalús, comportarà una partida afegida d’uns 25 milions d’euros. Poc sembla per a tanta gratuïtat. En tot cas, els qui més es queixen són els qui més gaudeixen. El món a l’inrevés. A Andalusia la cultura de l’apadrinament públic cada dia és més forta. La “igualtat d’oportunitats”, per cert, anivella per sota. Només cal fer una ullada a les xifres de l’atur per comprovar-ho. I el PER encara es manté? Caram!