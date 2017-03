Malta per a tothom

Com era del tot previsible, l’anunci de presumptes inversions en infraestructures a Catalunya ha rebentat les primeres butllofes. Portaveus de diversos governs autònoms i dirigents socialistes i populars territorials han aixecat la veu per alertar contra “els privilegis dels catalans”. Mariano Rajoy els ha replicat tot d’una i ha demanat que ningú se’n neguitegi gaire perquè “superat el pitjor moment de la crisi”, les inversions seran “generals”. Com a il·lustració de la declaració ha anunciat l’ampliació de la xarxa actual de l’AVE al País Basc, Galícia, Granada, Múrcia i Extremadura. La barbaritat radial d’alta velocitat, doncs, persisteix. Però, més enllà de l’obsessió més absurda i cara del món, la resposta de Rajoy mereix una curta reflexió. Si “la superació de la crisi” permet inversions al mateix nivell a tot arreu, quina gràcia especial té la declaració de Barcelona? En definitiva, el president del govern espanyol va venir a Barcelona exclusivament a anunciar que Catalunya aquesta vegada no quedaria exclosa d’un repartiment general. Amb el permís de la contenció del dèficit públic, no cal dir-ho. Gran compromís.