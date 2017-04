El darrer episodi d’enfrontament intern entre Esquerra i el Partit Demòcrata desborda la paciència de Job. Els primers, gravant la conversa de restaurant entre David Bonvehí i dirigents del seu partit a la comarca del Bages. I (presumptament) filtrant-la, a més, ben lluny, perquè no se sabés qui ho havia fet. Els segons, portant el cas a la fiscalia, que, com tothom sap, és amiga del procés i d’aclarir conceptes. Segurament perquè l’afini. I malgrat tot, i per a desconcert de Don Javier i Don Carlos, ahir La Vanguardia publicava que, en el cas de poder-se celebrar el referèndum, la independència guanyaria a l’unionisme. Ens la mereixem! Ens mereixem el cel i la pasqua!