L’hora de les veritats

Una i mil vegades el govern i el Parlament s’han estavellat contra el mur del rebuig que aixequen el govern i les institucions de l’Estat espanyol. La insistència és necessària, no perquè algú esperi una resposta sensata al davant, sinó perquè cal carregar-se amb les mil i una raons, contra la intransigència, davant la comunitat internacional. Però al capdavall d’on no n’hi ha no en raja. La primera gran decisió que ha pres Pedro Sánchez una vegada ha estat escollit nou secretari general del PSOE és traslladar a Mariano Rajoy la seva més ferma voluntat de no pactar amb la Generalitat. El seu suport absolut en defensa de la unitat habitual. El camí del referèndum unilateral sembla inevitable. I aquí és on caldrà apamar la voluntat real del món dels comuns i de la tropa de Pablo Iglesias a favor de la coherència democràtica. Per ara només Albano Dante, líder de Podemos, continua al costat dels partidaris de convocar el referèndum malgrat la ferma oposició de l’Estat. Ada Colau i Xavier Domènech s’estimen més mantenir viu el Pacte Nacional pel Referèndum amb no se sap encara quina intenció. Ha fet el tram que li corresponia i no té cap resposta des de l’altra part del mur. Els agradi o no els agradi, Domènech i Colau hauran d’acabar decidint si estan pel dret a decidir o pel deure d’obeir les decisions dels altres.