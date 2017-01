L’enèsima vegada

Ha començat el nou any i per enèsima vegada un càrrec del Partit Popular ha proclamat la necessitat –i la voluntat– que “l’Estat redobli la presència a Catalunya”. Així s’ha expressat Xavier García Albiol, apel·lant a la necessitat “de fer front a l’adoctrinament independentista”. “Adoctrinament” que el coordinador del PP a Catalunya localitza, sobretot, “ a l’escola pública”, que pateix “un ús extremadament cruel”. Sense novetat al front, doncs. O sí. Perquè, a més d’aprofitar el pacte entre el Partit Popular, el PSOE i Ciutadans per esmenar tanta crueltat escolar, García Albiol té altres idees per assegurar-se la presència que tant anhela. Per exemple, “traslladar la seu de l’Institut Cervantes de Madrid a Barcelona, o celebrar els partits de la selecció espanyola de futbol a Catalunya”. Grans idees. Que faran més independentistes que el malvat viver escolar. Si Xavier García Albiol proposés convertir l’Institut Cervantes en un autèntic projector de les cultures hispàniques al món o si demanés el reconeixement d’una selecció catalana de futbol com n’hi ha una de gal·lesa o d’escocesa, les seves propostes podrien inquietar els independentistes. Tal com les presenta, només els fa riure. “Adoctrina” més García Albiol que totes les escoles públiques catalanes plegades.