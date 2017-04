Contra la pretensió d’articular el Corredor Mediterrani, i contra les suposades males influències catalanistes, el president de les Illes Balears, Jaume Matas, i el de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, van perpetrar l’any 2004 una alternativa: l’Eix de la Prosperitat. Així van denominar la línia d’influències habitual que connecta els dos territoris amb Madrid. Per tant, la presidenta madrilenya del moment, Esperanza Aguirre, també s’hi va sumar. Les declaracions que van fer tots tres en aquelles hores d’eufòria, negocis i regalies farien empal·lidir ara el pocavergonya més gran de l’univers. Com sol passar, l’Eix aquell va acabar en no res. O sí. La “prosperitat” va arribar a una gran part dels càrrecs del PP al País Valencià, les Balears i Madrid. Ahir va dimitir Esperanza Aguirre com a portaveu de l’Ajuntament de Madrid, pressionada per la detenció del que havia estat la seva mà dreta i el seu successor, Ignacio González. Ha estat la darrera baula d’una cadena que ara es tanca. Com han acabat Matas, Camps i Aguirre? Gran prosperitat aquella!