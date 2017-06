La pitjor operació

Francisco Marco, fundador i expropietari de l’agència d’investigació Método 3, que ha estat el julivert de totes les salses amargues dels darrers anys, acaba de publicar el llibre Operación Cataluña. La verdad oculta. Un text carregat d’informació de part on sentencia: [Aquest llibre] és una investigació sobre qui va ordenar i qui va executar un operatiu legal que durant els darrers anys ha recorregut molts països, ha regat de diners confidents i ha investigat polítics i empresaris amb l’únic fi de lluitar contra l’independentisme català”. Marco ha estat una víctima més de la xarxa que va propiciar. Una xarxa que ha acabat a trompades. I per això ha anat desvelant-se. Aquesta setmana es presenta igualment un dels reportatges més esperats: el documental dirigit per Jaume Roures sobre les clavegueres de l’Estat, centrat en gran part en la mateixa operació i en allò que ja es denomina “la brigada política de l’exministre Jorge Fernández Díaz”. Un reportatge, per cert, que no ha volgut adquirir cap televisió de l’Estat. Són les primeres investigacions que desvelen i denuncien una trama mafiosa que marca una continuïtat entre els mètodes franquistes, la formació i l’actuació del GAL i el present. Els responsables de tota aquesta persecució política en un país civilitzat ja haurien d’haver passat pels tribunals. A Espanya no, perquè Espanya és un Estat de dret particular. El seu dret.