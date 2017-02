La pell fina de la fiscal

Amb expectació va ser seguida ahir la compareixença davant la premsa de la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magalí, que havia anunciat que denunciaria “pressions”. Com que no havia acabat de concretar-les, els més ingenus i els més irònics havien especulat amb el fet que igual es referia a les que ha rebut del govern de l’Estat la institució que ella representa. Però no. Magalí només va parlar dels insults que li van dedicar una vintena de persones divendres passat a la porta del Tribunal Superior de Justícia. La fiscal en cap va referir com l’havien vexat, va reconèixer que va patir per la seva integritat física i va declarar que mai havia vist “unes mirades amb tant d’odi”. Potser perquè els representants de l’administració de justícia viuen en un paradís particular. Perquè quan aquests representants han jutjat escarnis i greuges molt més greus contra representants polítics, contra representants electes del poble, han arxivat les denúncies considerant-les conseqüències de “la llibertat d’expressió”.