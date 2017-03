La “neutralitat” del PSC

En el discurs inaugural del consell nacional del PSC el seu primer secretari, Miquel Iceta, va proclamar ahir ben alt que el seu partit seria “neutral” en les primàries que el PSOE farà encara no se sap bé quan. Segons Iceta la “neutralitat” no exclou la participació, el debat i el compromís. El compromís? La “neutralitat” exclou exactament el compromís. Els socialistes catalans, liderats per l’astut Iceta, després d’haver subscrit un nou protocol vergonyant, de submissió total, amb el PSOE, ja no volen cap conflicte amb el seu partit de referència espanyola. Els ha vençut. Que faci el que vulgui. Mani qui mani li seran subordinadament fidels. Però resulta que pot guanyar Susana Díaz, amb un concepte d’Espanya del tot allunyat del fals federalisme que propugnen encara els socialistes catalans. La mateixa que declarar en alguns mítings electorals que els andalusos no acceptaven els “privilegis” dels catalans. L’enemica més declarada de qualsevol reivindicació catalana. Si el PSC no es compromet de debò al costat dels candidats menys intransigents en aquest àmbit, facilitaran un liderat del PSOE unitarista i rabiós. “Neutralitat”?