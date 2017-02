La llengua desbocada de Garcia Albiol

Des que Xavier García Albiol es va fer amb la presidència interina –a falta de confirmar-se en un congrés d’aquells que van de dalt a baix– del PP de Catalunya, l’exalcade de Badalona intenta guanyar la partida de l’excés. Una partida que García Albiol disputa contra la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas. García Albiol pot estar-ne content. Està sumant tots els punts per guanyar-la. Les seves intervencions són molt més descarades i desbocades. Dilluns, per exemple, va titllar Artur Mas de “covard” per la seva actitud davant el jutge i va considerar la concentració davant el Palau de Justícia de Barcelona “un fracàs de mobilització” i “una romeria de càrrecs públics”. Xavier García Albiol aplica a la política general catalana l’estil que el va definir com a alcalde de Badalona. El que resulta més contradictori és que després siguin els altres dirigents del PP els qui parlen de “demagògia” i “populisme”. Demagògia? Populisme? Els tenen a casa.