La funció de “La Vanguardia”

El director de La Vanguardia, Màrius Carol, dedicava dilluns passat el seu bitllet editorial a la premsa dels Estats Units, “que manté el pols amb el poder”, com és “la seva funció”. Una “funció”, en el cas del diari del Grup Godó, que l’escriptor Albert Sánchez Piñol no entén de la mateixa manera, com deixava escrit en una anotació el mateix dia al seu facebook: “Editorial absolutament fantàstic de La Vanguardia d’avui, amb el seu director refermant que la funció del periodista “es mantener el pulso con el poder”. I això ho diu ell! Ell!!! El Galinsoga del segle XXI, el censor d’articles, el sergent xusquero que està convertint el principal diari del país en una bagatel·la reaccionària al servei de l’espanyolisme més caspós. Aquest home es troba bé?”. Sánchez Piñol va escriure articles a La Vanguardia fins que la discrepància amb l’actual línia editorial del diari va portar-lo a la decisió de deixar-ho estar. Ara passa la factura corresponent. Senyor Carol, no es poden deixar víctimes a la cuneta al segle XXI sense pagar-ne les conseqüències. Abans només hi comptava La Vanguardia. Ara hi ha les xarxes..