La família, també

Des que Pep Guardiola va llegir el manifest a favor del referèndum de l’1 d’octubre al darrer acte que han convocat conjuntament Òmnium i l’Assemblea l’exentrenador del Barça s’ha situat al centre d’una tempesta grollera. Només saber-se que Guardiola hi participaria des de les xarxes socials van començar a insultar-lo, amb les recorregudes imatges seves vestint la samarreta de la selecció espanyola. La bola ha anat engrandint-se des d’aquell moment i l’exjugador s’ha convertit en l’objectiu preferit, no només dels miserables tuitòpates habituals, sinó també de gran part de la premsa de Madrid, que han espigolat fins el darrer membre de la seva família mirant de fer-li tot el mal possible. No tenen límits, ni escrúpols, ni vergonya, ni humanitat. Com que Pep Guardiola ja ho sabia i sabia també a què s’arriscava, la seva decisió mereix un reconeixement tan extraordinari com el risc que va acceptar.