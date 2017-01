La CUP ni s’immuta

Les enquestes que es van encadenant confirmen, obstinades i malgrat tots els intents dels detractors del procés sobiranista, que els tres partits independentistes, si demà es fessin eleccions al Parlament, repetirien la majoria absoluta. Però presenten una situació diferent a l’actual, perquè els enquestadors parteixen del supòsit possiblement encertat que Esquerra i el PDECat s’hi presentarien per separat. La diferència, doncs, segons tots els sondejos, és que els republicans augmentarien molt la representació mentre els exconvergents i la CUP la reduirien de manera significada. La tendència preocupa profundament els dirigents del Partit Demòcrata, que miren de combatre-la amb més o menys encert. Però no sembla inquietar gaire els portaveus de la CUP, que mantenen posicions, conviccions i estratègies com si tot els somrigués. Jugueu amb els pressupostos, jugueu, i ja veureu…