Òbviament, ahir al passeig de Lluís Companys de Barcelona, acompanyant Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau a la porta del Tribunal Superior de Justícia, no hi havia “el poble de Catalunya”. Però sí una representació determinant. Constatable, no només pels milers de persones que s’hi van aplegar procedents de tot el país, sinó també per la majoria del Parlament, l’anterior govern i l’actual, que també hi eren. I això no es pot banalitzar, i encara menys ridiculitzar. Alguns representants polítics de l’oposició minoritària i alguns columnistes de premsa es van referir a “la Catalunya dels autocars” per burlar-se dels assistents a la concentració. Comparant-la amb l’Espanya dels autocars que muntava el franquisme i que transportaven els ignorants a les manifestacions a favor del règim amb un entrepà i cinc duros de regal. Els autocars d’ahir els pagaven Òmnium i l’Assemblea. I Òmnium i l’Assemblea els paguen els seus socis. No són entitats “subvencionades”, com proclamen els més mentiders de tots. A diferència dels mitjans, sempre tan sobrats, que van publicar les columnes, o dels dirigents dels partits que ho criticaven, que paguem entre tots els contribuents.