La boca del rap

L’amnistia fiscal és un procediment discutible. Tan discutible com la mateixa fiscalitat quan, com a Espanya, té tants i tants punts foscos i manté tants i tants privilegis. Allò que no sembla discutible, però, és la poca traça dels qui van perpetrar-ne la darrera. El Tribunal Constitucional –el màxim tòtem del PP– ha tingut criteri propi per una vegada en la vida i ha decretat la inconstitucionalitat del procediment amb què es va establir. Dimecres el ministre Montoro va comparèixer al Congrés i va justificar-la –l’amnistia, que no el procediment– apel·lant a la necessitat de trobar “un ham” per atraure “els peixets”. Els “peixets”, tots els “peixets” del món, són víctimes d’un ministre i un govern que els veuen exactament com a això, com a víctimes necessàries per ofegar i mantenir els seus deliris inversors i els mals endèmics d’una administració enorme, ineficaç i hostil. L’únic que no fa cara de peixet, òbviament, és Cristóbal Montoro, amb una boca com un rap que tira més de tres pams.