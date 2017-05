Jugades de profunditat

La negativa del departament de Cultura, que té un pes determinant al Consorci del Palau, perquè aquest darrer organisme es personi contra Convergència en el mateix cas ha somogut les aigües ara més tranquil·les del govern. La posició de Cultura ha incomodat Esquerra Republicana, que ha filtrat que ningú els en va informar. La CUP i els Comuns han aprofitat l’episodi per tornar a carregar contra “la corrupció” i han demanat a la Generalitat que es replantegi la decisió. Tothom té una part de raó. El PDeCAT no pot atiar encara més el foc de la persecució de l’Estat i de l’escarni públic contra Convergència, sovint del tot injust. Esquerra queda en evidència davant les altres forces que es proclamen “autènticament d’esquerres” i que li retreuen el seu suport als exconvergents. La CUP no es mou ni un mil·límetre de la trinxera que ocupa habitualment i Ada Colau vol debilitar els republicans allà on els pot fer més mal. Igualment, i més a fons, tot l’episodi pot debilitar el conseller Santi Vila, un dels noms que el PDeCAT mou en posicions de primera línia. Però, per sobre de tot, i més enllà de les crides hipòcrites a “la transparència” i dels interessos de tots els altres partits, no es pot demanar al PDeCAT que faciliti el foc perquè prengui encara més la foguera on la volen cremar el govern i les institucions de l’Estat.