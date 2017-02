Impunitat okupa

La impunitat legal de què gaudeixen els okupes en aquesta part del món ha acabat generant situacions kafkianes. Com ara la que pateixen aquests dies els legítims llogaters d’uns pisos socials que ha promogut el BBVA a la Llagosta i que han okupat prèviament, a la força i per sorpresa, un grup de gent que podria actuar en connivència amb xarxes mafioses. Paradoxalment, un dels legítims llogadors d’aquests pisos en concret és el president local de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Els antics afectats per la hipoteca ara queden més afectats encara per grups organitzats que s’aprofiten de la complicitat social que la mateixa Plataforma ha atiat. No se n’haurien de queixar. Al capdavall són ells els que han fomentat uns valors que no tenen res a veure amb la solidaritat i sí amb el okupi qui pugui.