Iglesias, home, Iglesias

Durant mesos, pretesos analistes i vanitosos politòlegs –què és aquesta professió?– han especulat sobre el liderat de Podemos. D’un costat, podia continuar en mans de Pablo Iglesias, més dur i més pur. Ariet contra el PSOE. De l’altre, podia anar a parar a Íñigo Errejón, més dúctil i més pragmàtic. Partidari del tàndem amb el PSOE. Les especulacions eren només especulacions. Iglesias tenia molt més suport. I la broma s’ha acabat. Ara Podemos torna a ser el que sempre ha volgut ser: l’esquerra dura i pura. L’esquerra fragmentada. I Mariano Rajoy, que ha aprofitat el cap de setmana per canviar el color de les cortines del seu partit, ho té més fàcil. Amb una esquerra com l’espanyola, el PP té tanta corda com sigui capaç d’aprofitar.