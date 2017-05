La castanya de Susana Díaz era previsible, però al PSOE el poder de l’aparell, els barons, els senyors territorials, els capitans, la lampisteria i tot el que calgui sol ser determinant. Solia i ja no ho és. Aquesta vegada, contra tot i contra pronòstic, han guanyat els dolents, el secretari general que va ser expulsat per la direcció i que va ser substituït per una gestora que controlava de manera descarada la presidenta d’Andalusia. I ara què, Susana? Els militants socialistes s’han decantat per l’esquerra. Pedro Sánchez va començar el seu recorregut polític com un home obedient als poders eterns del seu partit i com un socialista tranquil que acatava les directrius europees sobre el dèficit públic. Els temps i el foc amic l’han anat escorant cap a Podemos i ara sembla més descarat que Pablo Iglesias. Ha guanyat Pedro i han perdut Susana, Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero i tota la vella guàrdia. Sánchez haurà de refer el seu equip, que l’havia abandonat i s’havia passat en bloc a les files de Patxi López, una ombra que avui és més ombra que mai. També haurà de refer el seu partit. El PSOE d’avui és un PSOE que desestabilitzarà el PP i que pretendrà liderar l’esquerra. Iglesias és l’altre que ha quedat desconcertat. El PSOE d’avui també és un partit dividit, migpartit i potser enfrontat. Ara què, Susana, sí, però, també, ara què, Pedro?