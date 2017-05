Hàbils i estacats

La victòria de Pedro Sánchez tindrà conseqüències. D’entrada, en el liderat dels socialistes valencians. El president de la Generalitat i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, es va decantar amb armes i bagatges del costat de Susana Díaz. És ben coneguda l’horrible relació que manté amb Sánchez. Però dins el seu partit hi ha barons potents que hi van discrepar i que es van alinear amb el pròxim secretari general del PSOE. Ara passaran comptes a Puig. Més fàcil ho tindrà la líder dels socialistes balears. Francina Armengol es va posar al costat de Pedro Sánchez en un primer moment, però, després, quan es van convocar les primàries, es va desplaçar cap al costat de Patxi López. Va voler navegar entre les dues aigües extremes i ara ha quedat en una còmoda situació intermèdia. Però el més hàbil de tots ha estat, com sempre, Miquel Iceta. El primer secretari del PSC ha volgut mantenir equidistant el seu partit, no s’ha decantat per ningú i ha esperat el resultat del vot de la militància, que ha pres partit de manera gairebé unànime per Pedro Sánchez. Com sol passar, la fruita madura l’afavorirà. Vostè sí que en sap, d’això i de tot, senyor Iceta!