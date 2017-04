El jutge que porta el cas de Jordi Pujol Ferrusola, segons diverses i molt convenientment filtrades fonts, en un “gir sorprenent” en la investigació, ha atribuït els diners del compte d’Andorra i una part de la fortuna de l’investigat als seus pares; és a dir, a l’expresident de la Generalitat i a la seva dona. Qualsevol que conegui mínimament el pensament, les conviccions i la trajectòria de Jordi Pujol se’n sorprendrà. L’expresident de la Generalitat no és un home afectat per allò que en dirien l’adhesió als diners. Més aviat al contrari. Però el jutge, segons les mateixes fonts del sempre, no ho sap o en desconfia. Si hi burxa més es convencerà del seu error. O potser no. Potser, com proclama amb veu ben alta Mariano Rajoy, “qui la fa la paga”. Qui fa allò que no agrada a qui no ha d’agradar. Òbviament.