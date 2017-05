Finalment se sap

Quan Sandro Rosell va dimitir com a president del Barça de manera inesperada la brama i la imaginació populars es van disparar. Mil teories van provar de justificar una decisió que qui l’havia presa no volia aclarir. Per sobre de totes, però, n’hi havia una que es referia a assumptes tèrbols amb la justícia del Brasil. Rosell se n’anava ell mateix abans que hagués de fer-ho dins un vehicle policial. Aquella previsió, la menys melodramàtica, s’ha acomplert. L’expresident del Barça ha estat finalment detingut pel blanqueig, a instàncies, no del CNI, sinó de l’FBI, arran del cas FIFAGate. Què és el FIFAGate? Una trama de corrupció a l’entorn del màxim òrgan de govern del futbol internacional. En aquesta presumpta xarxa Sandro Rosell i l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, Ricardo Texeira, s’haurien lucrat amb comissions il·legals després de traficar amb drets televisius de la mateixa selecció del Brasil. En tot aquest muntatge Rosell hauria actuat, amb testaferros, a través de la seva empresa, Bonus Sport Marketing, fins i tot com a president del Barça i després d’anunciar que se l’havia venuda. Finalment tot sembla a punt d’aclarir-se. Sandro Rosell no va dimitir per cap trama novel·lesca, sinó per prudència davant uns fets delictius llargament anunciats.