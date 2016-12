Fer-los massa cas

El Tribunal Constitucional va suspendre ahir el nou full de ruta del procés sobiranista que inclou el referèndum i que el Parlament va aprovar el passat mes d’octubre. Era previsible. No podia ser d’una altra manera. Algú n’esperava una altra cosa? Per això sorprèn que hi hagi gent que els faci tant de cas. Ahir no se’n parlava d’una cosa. A Catalunya, sobretot entre els sectors sobiranistes, ja no hauria de ser notícia ni polseguera el que digui o deixi de dir el Constitucional, que sempre és previsible. L’única notícia que demanaria un enrenou justificat seria que l’«àrbitre imparcial» decidís suspendre en funcions algun càrrec electe, com ara la presidenta del mateix Parlament. La resta, ni cas. Hi ha coses realment molt més importants que demanen l’atenció que es guanyen aquestes obvietats.