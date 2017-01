A preguntes del ministeri fiscal, l’extresorer del PP Luis Bárcenas, ha perpetrat una nova expressió, tan interessant com “el relat” o “la postveritat”. Espanya, lloc de grans innovadors. Per parlar de la caixa B del Partit Popular, Bárcenas s’ha referit a “comptabilitat extracomptable”, valga la redundància i la contradicció. La qüestió és no donar sensació de delicte ni en les paraules. De fa mesos i en contrast amb els primers moments, Luis Bárcenas ha decidit no fer mal al seu partit ni a Mariano Rajoy. Per no fer-se’n ell també. I ara arriba el moment dels eufemismes. “Comptabilitat extracomptable” vol dir, al remat, doble comptabilitat; és a dir, comptabilitat il·legal. Es digui com es digui, qui n’és el responsable? Qui n’és el responsable, a part del mateix Bárcenas…