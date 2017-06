Aquest matí en una reunió extraordinària de dirigents i diputats, el president de la Generalitat concretarà finalment la data i la pregunta del referèndum. Vivim moments extraordinaris. D’una transcendència absoluta. Tothom és conscient de les conseqüències que se’n poden desprendre. De la importància històrica de les decisions que s’encadenaran a partir d’ara. Per això resulta tan grotesc haver de debatre i discutir fins al darrer minut aspectes tan secundaris com si la pregunta ha d’incloure els conceptes “Estat” o “república”. Pel que es filtra, Esquerra Republicana demana que sigui “república” per acontentar la CUP i per “atraure” els indecisos del món dels comuns i de Podem. Que decideixin el que sigui més convenient, però que no cremin tants esforços per atraure una gent que no respondran mai. Senzillament, perquè tot això no els interessa o els incomoda profundament. “Estat”? “República”? Odi de classe, més aviat. Insuperable.