La participació de Pep Guardiola en l’acte que van convocar diumenge a Montjuïc les entitats independentistes ha alterat profundament els dirigents de Ciutadans i el PP. Xavier Garcia Albiol, Albert Rivera i Jordi Cañas han recriminat l’exjugador i exentrenador blaugrana que parli d’un “Estat autoritari” referint-se a Espanya quan ell va vestir la samarreta de la seva selecció. La desqualificació era fàcil i òbvia. Però la ucronia és també evident. Perquè la pregunta és una altra: “Vestiria ara Guardiola la mateixa samarreta?”. Ells sí que ho fan cada dia. Darrere Manolo el del bombo, la corneta i el tambor. I sense respondre a la pregunta bàsica: “És Espanya ara un Estat autoritari?”. Mentre depengui del PP i de Ciutadans, no hi ha gaire lloc per al dubte.