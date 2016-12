Encara que ens pesi

Des del primer moment de la legislatura la CUP ha estat un element de distorsió i desestabilització eficaç contra el govern de Junts pel Sí. Amb l’exigència de «desobeir en tot moment», deu diputats han marcat el camí de l’amargura per a seixanta-un. Tot això va culminar amb el rebuig a la tramitació parlamentària dels pressupostos del 2016 i amb la qüestió de confiança que es va haver d’autoimposar el president Puigdemont. La seqüència es podria repetir amb els comptes del 2017, tot i que aquesta vegada la crisi es resoldria amb un avançament incert de les eleccions. Dit tot això, també cal reconèixer que la llibertat d’expressió -i la solidaritat amb la llibertat d’expressió- hauria de prevaldre sobre qualsevol altra consideració. Cremar una fotografia d’un dirigent, ni que sigui el rei d’Espanya, no és exactament una manera amable d’expressar discrepància, però ningú hauria de ser citat davant un tribunal per fer-ho.