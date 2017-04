En contra i a favor

El nou cas de finançament il·legal que afecta de ple el Partit Popular de Madrid pel cas del Canal d’Isabel II ha deixat en evidència la fiscalia de l’Estat i fins i tot algun jutge, que haurien posat traves en la investigació. Hi ha instàncies de l’Estat, doncs, que mantenen una doble moral a l’hora de facilitar o impartir la justícia. Si es tracta de partits independentistes catalans, el zel és enorme. I va molt més enllà. Amb informes falsos i excessos de tota mena. Si es tracta del partit que governa Espanya, les mateixes instàncies capgiren l’actitud. Tot són dificultats. No ha estat Mariano Rajoy qui ha proclamat una vegada i una altra que a Espanya la justícia és igual per a tothom? Tothom és el PP?