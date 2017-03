Els pobres embruten més

L’Ajuntament de Barcelona ha decidit que, a partir del 30 de desembre, “en episodis d’alta contaminació” els cotxes que tinguin més de 20 anys no podran circular per la ciutat. Una mesura que anirà ampliant-se fins que aquests vehicles quedin immobilitzats del tot. Només hi ha dos tipus de conductor que fan servir cotxes vells per moure’s: els col·leccionistes i els pobres. Òbviament, els primers són pocs i no hi compten gaire. Sempre podran recórrer al Ral·li de Sitges. Però, i els pobres? Són els que han votat en massa Ada Colau a Nou Barris, per exemple. La seva alcaldessa els castiga perquè, dins l’ortodòxia de la nova política, un contaminador és un agressor que cal reeducar, encara que contamini perquè no tingui més remei. Encara els passa poc.