Els més constitucionalistes

Finalment, el Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat inclosa la referència explícita al referèndum, tal com demanava la CUP i com havia rebutjat el Consell de Garanties Estatutàries. La intervenció del Tribunal Constitucional i la suspensió de la partida estan més que garantides, tal com ha advertit, una vegada i una altra, el mateix govern de Mariano Rajoy i el PP amb tambor i corneta. Per això no s’entén el zen excessiu, no del PSOE, que en té per a satisfer una tropa sencera, sinó del mateix PSC. Miquel Iceta va advertir durant la reunió del consell nacional del seu partit, que si la partida en brega quedava aprovada, els socialistes catalans instarien el PSOE a portar els pressupostos davant la summa autoritat constitucional. Proposta que va ser aclamada i aplaudida per tots els assistents. No cal tanta coïssor, senyor Iceta! El PSOE no necessita l’ajuda de cambra perifèrica per competir en constitucionalisme agressiu amb el PP.