Molt preocupen els funcionaris a un grapat de polítics, analistes, periodistes i contertulians que exigeixen que el govern de la Generalitat no els “coaccioni”. Tant, que el sindicat Comissions Obreres, fent-se’n ressò, està enllestint, diuen, un argumentari per aclarir-los què han de fer i què no en aquests moments de procés i tensió que viu Catalunya. La preocupació per la tranquil·litat laboral dels treballadors públics és molt d’agrair. Però per què només preocupa allò que els pugui demanar una de les dues parts en conflicte polític? Per què només preocupa a alguns què els demana i què els exigeix la Generalitat i per què a aquests mateixos senyors els preocupa tan poc què els demanen i què els exigeixen el govern i les institucions de l’Estat? Aquí només pressionen uns?