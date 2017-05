Els de la trama

La darrera enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques torna a evidenciar allò que és del tot evident: les terribles dificultats de Podemos per intentar desbordar electoralment el PSOE. Una part bàsica de l’electorat socialista no es mira amb bons ulls la radicalitat de la tropa de Pablo Iglesias, que ha confirmat el liderat més radical dins el partit amb la seva victòria contra Íñigo Errejón. Malgrat aquesta constatació, Iglesias manté la línia que el caracteritza i ahir el Tramabús del partit va fer escala a Barcelona. Contra les “trames” del “capital” que representa, no l’extinta Caja Madrid o Catalunya Caixa, sinó la Caixa. Una de les escassíssimes entitats que no ha necessitat ser intervinguda i que representa a Catalunya el poder financer necessari en qualsevol societat d’aquesta part del món i una sensibilitat social contrastada. Potser els de Podemos voldrien que no hi fossin. I que fossin substituïts pel gran poder financer espanyol, que no sap res de trames i que deu semblar-los molt més “social”.