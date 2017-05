“Els bascos sí que en saben”

Mariano Rajoy ha aconseguit tirar endavant els seus pressupostos amb el suport previsible de Ciutadans i dels canaris. I amb el més previsible encara –per als vells de la tribu– del PNB. Els nacionalistes bascos fan costat al PP a canvi de “la pau fiscal durant quinze anys”. L’autonomisme cru i descarat d’Iñigo Urkullu s’ha decantat, com gairebé sempre en la història recent del seu partit amb excepcions comptades i ràpidament salvades, per un pragmatisme descarat. Tot això és normal. Però allò que resulta més paradoxal és l’actitud d’alguns catalans. Com per exemple, la d’El Periódico. El seu director i el seu editorial lloaven dimecres l’opció del PNB. En què quedem? Els que diuen ara això a Catalunya no són exactament els mateixos que han retret sempre, amb ràbia desbocada, el pacte del Majestic i la misèria política de Convergència i Unió quan pactava amb el Partit Popular?