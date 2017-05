El tercer factor

Mentre l’Estat desgrana tota la informació obscena –sense possibilitat de defensa per part dels inculpats– en el cas Pujol, la capacitat de mobilització de l’independentisme sembla afluixar. Dilluns passat a la porta del Tribunal Superior de Justícia no es va aplegar gaire gent per acompanyar Carme Forcadell i Anna Simó en la declaració davant el jutge. Sembla que la mobilització aconseguida quan es tractava d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau hagi quedat ben lluny en el temps. Potser només és un fet concret, però, en tot cas, la suspensió o la inhabilitació de la presidenta del Parlament hauria de significar un punt d’inflexió determinant en tot el procés. Només hi haurà referèndum –només es podrà plantar cara a l’Estat– si hi ha dirigents polítics i majories parlamentàries disposades a tot –que sembla que sí–, prou suport de l’aparell administratiu i funcionarial de la Generalitat i una alta capacitat de mobilització al carrer. El segon factor és encara una incògnita. El tercer no hauria de fallar.