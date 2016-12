El súmmum del cinisme

Cal fer servir les paraules amb prudència, perquè les carrega el dimoni. Les paraules extremes i les expressions explosives s’han anat escampat per les xarxes socials i polítiques amb una intensitat desajustada. El substantiu “feixisme”, per exemple, ha estat tan i tan utilitzat, que n’ha perdut el vigor. Massa sovint “feixista” o “fatxa” han servit i serveixen per etiquetar, senzillament, la discrepància o la intransigència. Quan algú és efectivament un feixista ja no pot ser qualificat així perquè l’adjectiu fa curt. Però no és el cas. No és el cas dels adjectius adients per al govern del PP. Se’ls mereix tots. I no són ni excessius ni sobrers. Com qualificar, si no és amb un exabrupte, les declaracions del seu portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, referides a Carme Forcadell. Méndez de Vigo va proclamar divendres que “a Espanya la justícia és independent i no respon a manifestacions ni a pressions”. Ho diu per la Junta de Fiscals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quan es van haver de quadrar a Madrid davant el fiscal general de l’Estat? Segons el portaveu, “ningú pot gaudir d’impunitat o de carta blanca”. Ho diu també per Jorge Fernández Díaz? Que no pateixi ningú. Qualsevol adjectiu, per molt pesant que sigui, dirigit al govern espanyol sempre farà curt.