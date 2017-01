El (poc) temps els ha donat la raó

Tenien raó tant Artur Mas com Oriol Junqueras quan no van voler atendre la petició de Santiago Vidal, que, després del resultat de les darreres eleccions al Parlament, els va demanar, per aquest ordre, una conselleria. El jutge Vidal va demostrar ser excessivament ingenu quan es va pensar que redactar un esborrany de Constitució no li reportaria cap maldecap dins l’engranatge de la justícia espanyola. Fins al final va defensar que els seus companys del Consell General del Poder Judicial arxivarien el cas. Encara més ingenu ha demostrat ser ara explicant segons què en les reunions a què el convidaven diverses associacions i el partit que el va portar al Senat. Més enllà del grau de fantasia o d’aproximació a la realitat de Vidal, hi ha el fet que encara no ho ha entès. No ha entès que s’enfronta a l’Estat espanyol i que això no és cap festa en què qui té raó guanya segur. Mas i Junqueras per una vegada van coincidir de debò. I l’encertaven. Però després el va repescar qui el va repescar…