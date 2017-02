El gran interlocutor

En conversa, telefònica i subtitulada, perquè, si no, no hi ha manera, Mariano Rajoy s’ha ofert a Donald Trump com a “interlocutor dels Estats Units d’Amèrica a Europa, Amèrica Llatina, el nord d’Àfrica i Orient Mitjà”. L’oferta sorprèn, en primer lloc, perquè Rajoy no és ningú per saltar-se la cadena jeràrquica de la Unió Europea, per substituir els canals habituals comunitaris. En nom de qui i com gosa fer-ho el president del govern espanyol? En segon lloc, sorprèn perquè ha estat el mateix govern espanyol qui ha titllat en diverses ocasions Donald Trump de populista i qui ha previngut contra els efectes de la seva victòria electoral. Que ràpidament les acusacions han passat a formar part dels records molestos o dels compromisos incomplerts. En tercer i darrer lloc, l’oferta sorprèn per l’enorme vanitat del president espanyol, que, a imatge i imitació del seu enemic José María Aznar, es pensa que Espanya pinta alguna cosa a Amèrica Llatina, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà.