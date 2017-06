El fre mediterrani

Tan amables com sempre, els empleats de Renfe informen al viatger que una manera ràpida i efectiva per anar de Barcelona a Alacant o a Múrcia consisteix a agafar un AVE de Barcelona a Madrid i un altre de Madrid a la destinació final. Mentrestant, Mariano Rajoy es refereix al corredor mediterrani –just oxímoron– com una “prioritat” del seu govern. Una estranya prioritat perquè enguany se’n compleixen vint de l’entrada en servei de l’Euromed. Un tren d’escassa velocitat que no pot córrer més perquè el ministeri no ha aconseguit desdoblar la via convencional entre Vandellòs i Tarragona en els mateixos vint anys. Encara hi són. Fa cinc anys que deien que n’acabarien les obres. Han fet i han refet. Han refet i han desfet. I ara afirmen que el desdoblament serà realitat el setembre del 2018. Vint-i-un anys per desdoblar 40 quilòmetres de via convencional… Enmig d’un caos apoteòsic, perquè el tros en litigi ha de servir també per als combois d’ample de via europeu. Ningú sap com s’ho faran. Les prioritats de Rajoy són unes altres. Com les dels catalans.