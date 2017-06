El “fracàs” de les urnes

Tant Mariano Rajoy com Albert Rivera han qualificat de “fracàs” l’intent de la Generalitat de licitar la contractació d’urnes. Una contractació, per cert, que oficialment no va destinada a cap convocatòria en particular. Per tant, segons l’òptima espanyola, l’adquisició és del tot legal, però després podria ser-ho o no l’ús que se’n faria. Malgrat això, el govern espanyol ha tirat al dret, com sol fer, i ha pressionat les empreses que s’hi van presentar amb la guàrdia civil i tot. Els interessats s’han arronsat i això permet Rajoy i Rivera parlar de “fracàs”. Que és com aquell que trenca les cames al corredor i després el titlla d’inútil perquè no pot arribar a la meta. Fracàs? Dependrà del final. El president del govern espanyol i el líder de Ciutadans haurien d’aplicar-se la dita castellana que sentencia “Quien ríe el último…”. Qui riu primer plora darrer.