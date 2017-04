La presidenta del Partit Popular valencià va demanar ahir “justícia” a Mariano Rajoy. Una “justícia”, concretada en inversions, que no tindria com a objectiu pal·liar les gravíssimes pallassades que el mateix PP va perpetrar al País Valencià durant dues dècades, sinó “evitar el contagi del separatisme”. Isabel Bonig hauria de ser una mica honesta, però els populars valencians han estat al llarg de la història qualsevol cosa menys honestos. Per això han anat omplint la presó de Picassent. El principal motor del “separatisme” valencià no ha estat la falta d’inversions, sinó les bestieses, els excessos i els robatoris que els dirigents populars van anar encadenant al llarg dels anys en què controlaven totes les institucions valencianes. Si al País Valencià hi ha alguna possibilitat de “contagi”, ha estat precisament perquè el PP ha devastat la terra. Sovint amb l’excusa de l’anticatalanisme, que ara torna a brandar com si no hagués passat res. Qui els ha contagiat a ells?