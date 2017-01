La divisió de la CUP arran de l’acceptació majoritària dels pressupostos ha coincidit amb unes altres baralles internes que afecten dues organitzacions referencials en l’independentisme. D’un costat, a l’Assemblea Nacional Catalana la candidata més votada en les dues darreres eleccions, Liz Castro, ha dimitit com a membre del secretariat nacional, cansada –diu– del “personalisme” del president, Jordi Sánchez. De l’altre, les eleccions per escollir president de Súmate han acabat amb l’elecció de Montse Sánchez, però també amb una batalla en què l’altre candidat, Manuel Puerto, no ha volgut acceptar-ne els resultats. Tanta divisió i tanta brega no conviden exactament a l’optimisme ara que el referèndum es pot avançar i que l’enfrontament amb l’Estat va prenent volada.