Divisió i incertesa

El congrés del PSOE liderat per Pedro Sánchez ha demostrat que “la integració” i “la unitat” són conceptes difícils de lligar després d’una pugna caïnita. Els partidaris de Susana Díaz han quedat del tot exclosos de la nova executiva i la mateixa presidenta andalusa va abandonar el congrés dissabte a la nit al·legant “responsabilitats institucionals” d’escassa justificació. Pitjor encara ho té Ximo Puig, secretari general del PSPV-PSOE i president de la Generalitat Valenciana, que ni tan sols hi va anar i està patint una autèntica revolta interna dels partidaris de Sánchez. Només el PSC sembla haver-la encertat amb el joc etern de l’ambigüitat i l’equilibri interessat que practica Miquel Iceta. Però el PSOE no és el PSC. Hi havia el perill de la fragmentació del partit i el risc del sectarisme del guanyador, fos qui fos. S’han acomplert. Mariano Rajoy ho té fàcil, amb tot en contra. Perquè té a favor una esquerra espanyola dividida i un PSOE enfrontat internament i extraviat ideològicament. Pedro Sánchez, el Convuls.