Disparin a discreció!

Mentre l’aparell de l’Estat alineat amb el PP dictamina presó per a escarment de convergents, una altra part del mateix aparell dispara contra el qui l’intenta controlar debades. Dispara, per exemple, la Fiscalia Anticorrupció, que el govern de Mariano Rajoy intenta dissoldre perquè l’Estat sigui finalment i del tot ell. I dispara contra el sinistre Montoro. El despatx que va crear el sinistre abans d’ocupar la plaça des d’on ha escampat el terror, Equipo Económico, ha rebut una querella per l’adjudicació irregular d’un contracte amb la Cambra de Comerç de Madrid. Afirma Montoro que ell se’n va anar i que quan ho va fer Equipo Económico no treballava per a cap administració. Tant se val, senyor ministre, perquè la dona del Cèsar ha de continuar impol·luta abans i després. La querella de la Fiscalia Anticorrupció, de la part de l’Estat que no vol ser controlada pel govern de l’Estat, és justícia divina. Cristóbal Montoro ha fet servir el terror contra la discrepància i ara una part de l’aparell del terror se li ha girat en contra. Sense pietat, senyors fiscals, que no la coneix ni la mereix!