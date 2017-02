Déu salvi el Congrés!

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Gerargo Pisarello, i el regidor Jaume Collboni s’han reunit amb els responsables del Mobile World Congress amb la intenció de mantenir-ne la cita a la ciutat i d’equilibrar els efectes corrosius de l’absentisme de l’alcaldessa i de la fúria dels vaguistes del metro. Amb el permís d’Ada Colau i de la tropa sindical, una de les iniciatives firals i econòmiques més importants de Barcelona no s’haurà de mirar unes altres destinacions més llamineres. Però aquest és exactament el problema: que l’alcaldessa i els vaguistes poden fer-ho rodar tot. I que potser amb la bona voluntat de Pisarello i Collboni no n’hi haurà prou. Des que Ada Colau va arribar a l’alcaldia la indolència, la displicència o l’hostilitat posen en perill cadascun dels ressorts que tenia Barcelona per continuar aspirant a ser una ciutat raonable.