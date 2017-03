Dante versus Colau

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, dirigeix, junt amb el cap de llista de Catalunya Sí que es Pot, Xavier Domènech, una maniobra de confluència de tota l’esquerra no independentista –el temps dirà si és realment sobiranista– més enllà del PSC. Però aquesta intenció té un clau a la sabata: el líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin. Dante és un polític amb caràcter –sovint amb caràcter impertinent– i ha decidit que ell vol pilotar l’operació Comuna amb el mateix protagonisme que s’atribueix Colau. Amb aquesta intenció va convocar fa alguns dies una consulta entre les bases del seu partit, que es va saldar amb una participació ridícula. El desinterès de les bases en la proposta del seu líder ha estat una desautorització frontal. Un revés que ara poden aprofitar els dirigents estatals de Podemos, partidaris d’Ada Colau. La convergència de l’esquerra comença divergint. Com sol ser habitual. I com sempre també, al darrere hi ha més egos que principis.