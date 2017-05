Cretinització col·lectiva

El problema no és si el representant d’Espanya al festival dit d’Eurovisió hagi estat català o castellà. Ni el lloc –el darrer, i perquè no n’hi havia de més baixos– que va ocupar tan digníssima representació en una de les cites pretesament artístiques més absurdes del món. Ni tan sols el gall de corral que Manel Navarro va deixar anar en el moment més inoportú de la seva actuació. El problema és que, també a Catalunya, on se suposa que hi ha una sensibilitat més esmolada per la història i les pressions, el presumpte festival va aconseguir una audiència televisiva de bandera i la gent més sensata en parlava a tot arreu. Com si el món s’acabés a Kiev. Un any més el mal gust i la idiotesa han fet furor en grans i petits. Encara sort que enguany un australià va aconseguir burlar la seguretat del certamen, es va colar davant les càmeres i va ensenyar el cul a l’afició del món sencer. Ell es mereixia el premi!