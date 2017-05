L’expressió pren volada: cop d’Estat. Així es refereixen els membres del govern espanyol, els dirigents del PP i Ciutadans i la premsa de la corneta i el tambor madrilenya –que és tota– a la proposta de referèndum que ha plantejat el govern de la Generalitat i als esborranys sobre suposades lleis de transitorietat política que ells mateixos han filtrat. El to d’aquesta gent es fa cada vegada més agre, més intransigent i més agressiu. Les institucions de l’Estat “democràtic” –proclamen– respondran amb contundència a “l’intent de cop”. La jugada és clara. Tots aquests senyors pretenen escampar la idea que a Catalunya s’ataca la democràcia per justificar l’atac que després faran ells contra la pretensió democràtica de votar i decidir. “Cop d’Estat”? Els cops a Espanya sempre els han fet els mateixos. I són els seus hereus els que ara fan servir l’expressió per aconseguir carta blanca colpista.